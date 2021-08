Designan a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027

Este viernes la ciudad colombiana de Barranquilla fue oficializada como sede los XX Juegos Panamericanos que se realizarán en el 2027, posteriormente a los que se llevarán a cabo en Santiago en dos años más, donde ADN será mediapartner.

En el acto participaron el presidente Iván Duque, las directivas de Panam Sports, autoridades locales y deportistas reconocidos del país.

Al respecto, el mandatario colombiano indicó que “vamos a mostrarle al mundo entero, al hemisferio, lo que es la pujanza colombiana“.

Cabe consignar que para elegir a Barranquilla, la Odepa tuvo en cuenta la exitosa experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Ya es Oficial!!

Presidente Neven Ilic Confirma a la ciudad de Barranquilla 🇨🇴 como sede de los XX Juegos Panamericanos 2027!

President Neven Ilic confirms Barranquilla as the Host City of the XX Pan American Games of 2027!#Barranquillla2027 #PanAmGames #BailaBarranquilla pic.twitter.com/iiab14wvZW

— Panam Sports (@PanamSports) August 28, 2021