Sorpresas en el inicio del fútbol europeo: Arsenal y Mónaco perdieron; Bayern Munich no ganó

En el arranque del fútbol europeo, ya iniciado la semana pasada en Francia y desde hoy en Alemania e Inglaterra, los resultados no han dejado de sorprender.

Acá en ADN Deportes hacemos un repaso de los marcadores más sorpresivos en el Viejo Continente

En el inicio de la competencia en la isla, el Arsenal fue derrotado 2-0 por un recién ascendido, el Brentford, que volvió a la máxima categoría del fútbol británico tras 74 años.

Con tantos del español Sergi Canos y del danés Christian Norgaard, dieron el gran golpe ante los dirigidos de Mikel Arteta.

