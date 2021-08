María Fernanda Valdés se recupera tras perderse los Juegos Olímpicos: “Mi marido me ayuda a bañarme”

Mucho lamento hubo en la levantadora de pesas María Fernanda Valdés por perderse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La pesista nacional era una de las cartas del Team Chile para buscar medallas en Japón, sin embargo se luxó el hombro poco antes de viajar y su deseo se truncó abruptamente.

El jueves fue sometida a una intervención quirúrgica en la Clínica de la Universidad de Los Andes y su meta ahora es lograr mejorar de a poco su articulación derecha.

“Me siento bien. Fue el último recurso para que no haya más problemas, no debería salirse“, sostuvo en conversación con LUN la atleta, quien quedó con reposo en su casa y con la prohibición de mover el hombro”.

En esa línea, agregó que “tengo un mes con el hombro inmóvil con un babestrillo durante las 24 horas. No me puedo mover, mi marido me ayuda a bañarme, él me está cuidando, me está ayudando. Lo bueno es que soy zurda y me operaron el derecho, jejeje”.

¿Qué viene ahora para María Fernanda? Tras la operación y el reposo, la pesista tendrá que tener un etapa de Kine, donde incluso podría nadar para realizar un tipo de ejercicio sin impato.

Después de algunos meses, podrá volver a su pasión, que es volver a levantar pesas y mejorar sus marcas. Los Juegos Olímpicos ya son parte del pasado.