Chileno Gabriel Kehr quedó a solo un puesto de clasificar a la final del lanzamiento del martillo de los JJ.OO. de Tokio 2020

Gabriel Kehr y Humberto Mansilla fueron los dos chilenos que compitieron en el lanzamiento del martillo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y Gabriel Kehr estuvo muy cerca de pasar a la final de la prueba este domingo 1 de agosto por la noche, en horario nacional, pues terminó en el puesto 13… y eran 12 los que seguían en carrera.

Gabriel Kehrt fue octavo de su grupo con una marca de 75,60 metros, y quedó a apenas trece centímetros del último clasificado, el estadounidense Daniel Haugh.

Por su parte, Humberto Mansilla registró una distancia de 74,76 metros, finalizando 17° en la tabla general y quinto en su serie, a menos de un metro de quienes quedraon para pelear medallas,

El polaco Wojciech Nowicki avanzó como primero a la final del lanzamiento del martillo con 79,78 metros.

En el segundo lugar pasó el estadounidense Rudy Winkler (78,81 metros) y en el tercero puesto avanzó el francés Quentin Bigot (78,73 metros).

En todo caso, en las series clasificatorias del lanzamiento del martillo olímpico en los JJ.OO. de Tokio 2020 las marcas estuvieron distantes de los récord del mundo (del soviético Yuriy Sedykh en Stuttgart en 1986 con 86,74 metros) y olímpico (del también soviético Sergey Litivinov en Seúl 1988, con 84,80 metros).

Lo que viene para Gabriel Kehr

Cabe recordar que Gabriel Kehr y Humberto Mansilla llegaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con muy buenos antecentes.

El primero ganó la medalla de oro y el segundo obtuvo la presea de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Me sentí bastante cómodo, pero creo que me faltó competir un poco más durante el año”, señaló tras la competencia Gabriel Kehr, quien debutaba en los Juegos Olímpicos.

“Traté de cambiar la estrategia, comenzando más despacio y relajado, pero eso no me resultó. Por eso en el tyercer lanzamiento me activé más, pero no me alcanzó para llegar a la final”.

“El año que viene tengo el Mundial, y espero hacer una mejor presentación y para el 2023 espero ganar los Juegos Panamericanos de Santiago, repitiendo lo que hice en los de Lima 2019”, cerró Gabriel Kehr.