Bárbara Riveros tras su gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: “Fue mi último baile”

Una emocionada Bárbara Riveros habló después de lucirse nuevamente en unos Juegos Olímpicos, tras alcanzar para Chile el puesto 25° de la triatlón femenina.

En conversación con TVN tras finalizar la prueba, la deportista criolla comenzó diciendo que “estoy orgullosa, porque hubo momentos críticos que los pude resolver bien y me entregué 110 por ciento”.

Respecto a si piensa participar en los próximos Juegos Olímpicos, fue tajante en señalar que “son mis últimos Juegos y si no estoy en la pelea no me interesa llegar en los últimos lugares”.

En esa línea, se explayó: “Eso no quiere decir que Bárbara se acaba en la Triatlón. Pero veré qué hacer en los próximos meses. Este fue mi último baile“.

Consultada sobre si piensa estar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Riveros también lo negó de plano. “No creo que me presente en los Panamericanos. A mi no me gusta hacer las cosas de manera mediocre. Quiero partir nuevamente de a cero y comenzar a luchar por otros sueños”, lanzó.

Finalmente, Bárbara mandó un mensaje a los chilenos que se quieren dedicar a la disciplina. “Es trabajo arduo. Son muchos años de dedicación. Es una inversión personal y son opciones que uno toma en la vida. Hay que entregar amor a todo tu país“, cerró.