Atleta chino se llevó el oro en los Juegos Olímpicos levantando el triple de su peso con un pie en el aire

El atleta chino Li Fabin encandiló al mundo tras llevarse el oro en el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos, pero no precisamente por la medalla que obtuvo, sino por la particular forma en que la consiguió.

El asiático participó en la categoría de 61 kilos y logró levantar 166, pero con un detalle que dejó a todos deslumbrados: levantando una pierna.

Una vez que la barra estaba por encima de su cabeza, Li Fabin encumbró su pie derecho y lo despegó del suelo por unos instantes.

“Pararse sobre una pierna no es un movimiento de equilibrio normal. Solo puedo hacerlo porque tengo una gran fuerza en los músculos de la base y el abdomen”, lanzó el chino tras la obtención de la presa dorada.

Cabe consignar que Li Fabin se impuso al indonesio Eko Yuli Irawan y también al kazajo Igor Son, para llevarse el oro en halterofilia.

Li Fabin had to flex on them with the one legged jerk recovery pic.twitter.com/mPvAJib92H

— mars (@sailorsct_mars) July 25, 2021