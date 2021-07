Braulio Leal es tajante: “Claudio Bravo tiene que volver a Colo Colo ahora”

Braulio Leal se encuentra viviendo su última etapa en el fútbol profesional en el Magallanes de la Primera B, club al cual llegó hace algunas temporadas después de ser figuras en varios elencos de Primera División, especialmente Colo Colo.

Al respecto, el volante conversó con RedGol sobre su presente futbolístico, el Cacique y una posible vuelta de Claudio Bravo al cuadro de Macul.

“Trato de tener ese ascendente sobre el grupo y por mi edad, ayudar a que los más jóvenes den el saltito hacia adelante para consolidarse como futbolistas y crezcan en sus carreras. Lo más probable es que a fin de año me retire (…) A principios de año me propuse disfrutar lo más posible. A veces me cuesta, porque soy muy pasional en esto y cuando se es muy pasional se pasan rabias y frustraciones. Pero estoy tratando de disfrutar cada entrenamiento y cada partido que me toca jugar“, comenzó reflexionando Leal.

Asimismo, el mediocampista tuvo palabras sobre el club de sus amores: Colo Colo, cuadro del que guarda un gran recuerdo.

“Colo Colo tiene un equipo sumamente competitivo. Generalmente termina superando al rival e irá mejorando con el tiempo. Llegarán refuerzos que lo harán más competitivo y como hincha creo que tiene más posibilidades de ganar el campeonato”, sostuvo.

Finalmente, Leal tuvo palabras sobre una eventual vuelta del golero Bravo al club.

“No lo sé, es una decisión que no es tan fácil y se lo he escuchado decir a él. Si vuelve es para jugar, no para ser reserva de. Y Colo Colo está formando un arquero como Cortés, que no es tan joven y lleva una buena cantidad de partidos. Es una decisión medio ambigua, que vuelvan los referentes o formar jugadores jóvenes”, sostuvo.

En esa línea, cerró diciendo: “Yo creo que Claudio Bravo debiera volver ahora. Cuando se acabe su contrato con el Betis debiera ser su vuelta a Colo Colo, porque merece retirarse en Colo Colo y ojalá así se dé. Pero es una decisión que tiene que tomar él y el club”, explica el volante que jugó siete partidos por la selección.