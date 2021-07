Gustavo Poyet: “Nos costó un poquito más de lo que yo esperaba”

Gustavo Poyet, técnico de Universidad Católica, hizo su análisis tras el empate que su equipo tuvo ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo.

“Fue el típico clásico de mediocampo, difícil de jugar. Nos costó un poquito más de lo que yo esperaba. Es mi primer empate en la liga, pero era un partido de 1-0. El que hacía el gol ganaba”, aseguró en conferencia de prensa.

El entrenador cruzado se mostró en desacuerdo respecto a lo señalado por Gustavo Quinteros respecto al énfasis defensivo que, según él, tuvo la UC.

“Nuestra idea no era para nada defensiva, con tres jugadores bien arriba. Necesitábamos mucha pierna en el medio. Estuvimos juntos ahí, nos faltó un poquito al otro lado”

Las atenuantes de Gustavo Poyet

El técnico uruguayo de Universidad Católica marcó la lesión del delantero Gonzalo Tapia como clave cuando, bajo su perspectiva, el equipo intentaba ir por el triunfo en el último tramo del duelo.

“Cuando se nos lesionó Gonzalo, había que sacar el resultado como fuera. Vamos a tener que reunirnos todos para ver lo de Gonzalo. Venía muy bien, pero volvió a recaer. Estudiaremos su caso muy detenidamente”, aseguró Poyet ante los 10 minutos que alcanzó a estar el juvenil cruzado en cancha.

Aparte de eso, el ex futbolista explicó otros factores para la igualdad final ante los albos. “Nos faltó precisión con la pelota, llegar más al arco. Técnicamente no estuvimos precisos. Para jugar rápido, la cancha estuvo complicada. Y el rival nos presionó alto y no pudimos encontrar los espacios con balones en profundidad”, cerró el entrenador de 53 años.