Nuevo pedido de impeachment contra Bolsonaro por denuncia de corrupción en compra de vacunas contra el Covid-19

La República Federativa de Brasil ve como la emergencia sanitaria fija una crisis política. Una denuncia detalla el pedido de sobornos desde el gobierno para la compra de vacunas contra el Covid-19. Los detalles llegaron a través de una comisión investigadora que lleva el senado.

Las Comisión Parlamentaria en el Senado (CPI) lleva dos meses indagando las responsabilidades del ultraderechista Jair Bolsonaro. En específico su gestión ante la pandemia del SARS-CoV-2. En el gigante brasilero ya contabilizan más de medio millón de personas fallecidas por el virus.

La nueva crisis llegó por uno de sus diputados, Luis Miranda, y su hermano Luís Ricardo Miranda, funcionario del ministerio de salud. Ambos denunciaron al mandatario ante la CPI. Ellos dijeron que hubo presiones para la compra de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech.

El detalle indica que los contratos incluso presentaban errores que podrían resultar en pérdidas de millones de dólares para el fisco. La importación estaba a cargo de la empresa Precisa Medicamentos. Esa compañía ya es sospechosa de corrupción en otros casos de compras oficiales.

Luís Ricardo Miranda es jefe de importación en el ministerio de salud y el responsable de fiscalizar los contratos. Los hermanos aseguran que le dijeron a Bolsonaro que había un intento de desviar dinero en la compra. Bolsonaro les dijo que investigaría y era un tema del diputado Ricardo Barros.

El representante de una distribuidora de vacunas, que ofrecía Astra Zeneca y dijo que le pidieron un soborno a modo de “peaje”. La denuncia involucra al director de logística del ministerio, Roberto Ferreira Días. Unas horas después de la publicación perdió el cargo.

Folha de Sao Paulo indica que en el Palacio Do Planalto evalúan cómo blindar a Bolsonaro. El problema es que el ultraderechista eligió desconocer la denuncia. Además dijo que “no logran alcanzarme. No es con mentira ni con una Comisión integrada por bandidos que me van a quitar de acá”.