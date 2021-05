(PARA SÁBADO 22 MAYO, TENORES PUERTAS ADENTRO) Constituyente Miguel Ángel Botto: “Hay que llegar con propuestas concretas, ya estamos cansados de los diagnósticos”

En la edición de este sábado 22 de mayo del programa “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse dialogó con Miguel Ángel Botto, uno de los 155 constituyentes elegidos en las votaciones del fin de semana anterior para elaborar la nueva Carta Magna del país.

Hincha de Santiago Wanderers, jugador amateur de fútbol y familiar del expresidente del Tribunal de Penalidades del fútbol nacional, el abogado Ángel Botto, Miguel Ángel Botto representa como independiente al extenso Distrito Seis, de la Región de Valparaíso.

“Estoy muy contento por el resultado. Me presenté en la lista Independientes por la Constitución y representaré en la Asamblea Constituyente a 26 comunas, desde la costa al interior, que recorrí lo que más se pudo considerando las restricciones por la pandemia de coronavirus. Pero mi campaña se basó en lo digital y en mi trayectoria de mucho tiempo en lo social y lo solidario”, dijo este empresario e ingeniero comercial de la UC de Valparaíso, de 52 años, casado y con tres hijos.

“En Youtube tengo un canal llamado “Botto Constituyente”, en el que desarrollé mucha pedagogía. Hay varios temas que me interesan . Me siento un intermediario y espero llegar con propuestas concretas, pues ya estamos aburridos de los diagnósticos. Mi llamado es al tono, a cómo debemos relacionarnos, No hay que caer en rencillas de poca monta, como las que se ven en el Congreso para ganar prensa. Hay que encontrar puntos de encuentro, lo que apoyo pues soy un hombre de diálogo. Hay que convencer con muy buenos argumentos, y eso nos guía a los independientes”.

“Soy el menor de nueve hermanos, el único profesional, y estudié pues trabajaba de joven. Soy cantautor y quizás mucha gente que votó por mí me ayudó con una moneda cuando cantaba en las micros para pagar mis estudios universitarios. Por eso sé lo difícil que es la vida y espero que ningún joven pase por lo que yo viví para ser profesional”.

Para el constituyente, una de sus preocupaciones en la Asamblea será el tema del resguardo del agua, recurso escaso en varias partes de su distrito.

“Hay que declarar al agua en la Constitución como un derecho humano y un bien nacional de uso público. Tambipen se debe establecer un orden de prioroidad en el uso del agua, para salvaguardar a las personas. Y ello hay que hacerlo vinculado a las comunidades afectadas, pues hay que creer más en la capacidad de gestión de las personas”.

Miguel Ángel Botto contó que mantiene relación virtual con Ángel Botto, “pero los dos compartimos el gusto por el fútbol y por Santiago Wanderers, que ojalá mejore su rendimiento. Juego fútbol de siempre, y soy lateral derecho. Ahora lo hago como senior en el club Estudiantes de Quilpué, y antes lo hice en Alto Florida, donde estuvieron Elías Figueroa y Patricio Yáñez… A Estudiantes le hice su himno y a Florida le adapté un tango como himno”.