“No hay ni habrá cocina”: Senadora Yasna Provoste respondió a críticas tras reunión con Presidente Piñera

Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, respondió una vez más a las críticas en su contra tras la reunión que sostuvo con el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.

A esto se sumó que, tras la cita en la sede de Gobierno, se reunió con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en el marco de las movilizaciones que se realizaron durante esta jornada, en la previa del Día del Trabajador.

“Una vez más me refiero al tema: no hay ni habrá cocina. He dicho que los diálogos entre autoridades deben ser abiertos y transparentes. Por eso, he informado antes y después los contenidos de cada encuentro relevante”, remarcó la parlamentaria DC.

Agregó que “la transparencia, y también la sobriedad, dignifican la política. Por eso seguiremos dando cuenta pública permanente ante la ciudadanía, en nuestras redes sociales y a las organizaciones de la sociedad civil, como hicimos hoy en la CUT”.

Respecto de la reunión que solicitó el Mandatario, Provoste indicó que “planteamos lo mismo que le dijimos hace casi un mes: queremos una Renta Universal; apoyo a las pymes y si es necesario, dotar al Estado de mayores ingresos, partiendo por abordar las exenciones tributarias“.

“Quiero ser muy clara al respecto: queremos impulsar una ‘agenda de mínimos comunes’ entre Ejecutivo y Congreso, transparente y de cara a la ciudadanía, tramitada escuchando a la ciudadanía en el Congreso Nacional. No habrá acuerdos de grupos reducidos a puertas cerradas“, subrayó la presidenta de la Cámara Alta.

Además, Provoste afirmó que “las mesas del Senado y de la Cámara señalamos que estamos dispuestos a colaborar, pero en instancias formales del Congreso, que escuchen a l@s expert@s y a las organizaciones sociales y comunitarias. No estamos disponibles para un trabajo en grupos ‘reducidos'”.