La autocrítica de Cristian Garín tras perder en Estoril: “No estoy jugando bien hace mucho tiempo”

Cristian Garín hizo un duro análisis de su rendimiento tras quedar hoy eliminado en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril ante el británico Cameron Norrie, quien lo derrotó por 3/6, 7/5 y 6/3.

“Creo que jugué muy mal. Estuve todo el partido con muy malas sensaciones. En ningún momento me pude soltar. No me sentí bien, ni siquiera en el primer set, en el que saqué bien”, dijo el chileno en conferencia de prensa.

“No estoy jugando bien hace mucho tiempo. Entreno todos los días, me sacrifico muchísimo, pero no se da lo que quiero”, añadió el uno de Chile, quien en el último tiempo suma dos triunfos y tres derrotas.

“Sigo con inestabilidad en mi juego, sin encontrarlo. Estoy un poco preocupado por eso, y a veces da lástima ver los resultados. Pero hay cosas positivas y hay que seguir… Estoy haciendo todo lo posible para sentirme bien y no se ha dado”, agregó el iquiqueño.

Pensando en sus siguientes desafíos sobre el polvo de ladrillo, Cristian Garín confía en revertir la mala racha.

“Para Roland Garros faltan muchas semanas aún, así es que ahora a pensar en Madrid y en y Roma, que son torneos importantes”, cerró el 25 del mundo.