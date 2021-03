Rafael Dudamel fue categórico en la llegada de la U a Buenos Aires: “Competitivamente vamos a hacer lo mejor que está a nuestro alcance”

Este martes el dañado plantel de Universidad de Chile emprendió viaje rumbo a Argentina para disputar la revancha de la Fase 2 de Copa Libertadores ante San Lorenzo de Almagro. En un encuentro marcado por las bajas del equipo “azul” a causa del coronavirus.

En su arribo a Buenos Aires, el estratega del cuadro universitario, Rafael Dudamel se refirió a la situación que enfrenta el equipo. Comenzó haciendo referencia una posible suspensión del encuentro por parte de Conmebol, debido a las 13 bajas que confirmó la U por un brote de Covid-19 y la lesión de Luis del Pino Mago.

“No quiero generar una polémica. Pero son las normas y ya con las normas establecidas cualquier alegato está demás y no tiene sentido sabiendo que ya el partido se va a disputar. No tiene sentido que yo de mi opinión al respecto. En esta vida uno no debe estar esperando nada de los demás”, expresó el técnico venezolano.

En relación a la forma futbolística en la que llegan los jugadores a disputar este partido, señaló que “no vamos a estar en la plenitud que nosotros quisiéramos porque las bajas son importantes, pero competitivamente vamos a hacer lo mejor que está a nuestro alcance. Hemos logrado elevar el nivel de enfoque de nuestros futbolistas más jóvenes, que sean conscientes de esta gran responsabilidad”.

Aún así, sostuvo que a pesar de encarar la revancha con juveniles afirmó que “ellos también han venido desarrollando un gran trabajo a lo largo de estos cuatro meses que estamos nosotros en la Universidad de Chile y es su momento. Tienen un futuro promisorio por delante y ojalá lo sepan aprovechar“.

Finalmente, Rafael Dudamel manifestó que es un partido determinante y que “nos encontramos ahora con una adversidad que se suma a la deportiva y, lo más importante es que desde los más jóvenes hasta los más grandes sepamos afrontar esta circunstancias y sobretodo aprovechar las oportunidades. Es un momento lindo y crucial para hacer algo diferente”, sentenció.