Luis Lobo tras el título de Cristian Garin: “Tiene un potencial enorme y va a seguir creciendo”

Este domingo Cristian Garin (22°) se coronó campeón del Chile Dove Men+Care Open tras derrotar al argentino Facundo Bagnis (118°) en la final del certamen. Con esto, la raqueta nacional consigue su quinto título ATP y el primero en tierras nacionales.

Tras la victoria de “Gago” uno de sus entrenadores, junto a Franco Davin y que acompañó al tenista de 24 años durante toda la semana de competencia, Luis Lobo, también recibió las felicitaciones por parte de reconocidos nombres del deporte, como Fernando González y Jaime Fillol.

Es por eso, que “Lobito”, quien se hizo conocido por estar a cargo de Marcelo Ríos durante tres años, sostuvo una entrevista con ADN y recuerda que hace más de 20 años, en esta misma cancha, jugó el dobles junto al “Chino”. Asimismo, mira de reojo el teléfono porque como buen fanático de Boca Juniors, está pendiente del partido que a esa hora juega ante River Plate. “Si ganamos será día redondo”, bromea. Al final, el Superclásico argentino terminó igualado a uno y a esa altura, el trofeo estaba en manos de Garín y Lobo.

¿Cómo se gestó tu incorporación al staff de Garín?

“Tengo una amistad de muchos años con Franco Davin y me invitó a ser parte del equipo técnico. No lo pensé mucho y acepté. Es un privilegio trabajar con Franco.

Entonces, ¿es un acuerdo a permanencia?

“Sí, y estoy a disposición de Franco. El verá cuántas semanas precisa de mí. Hasta ahora me ha hecho sentir muy cómodo y voy a dar el 100% de mi experiencia para este matrimonio. Por suerte comenzamos con el pie derecho. Estoy muy contento de volver al circuito después de 10 años. Hay cosas distintas, pero me motiva trabajar con Garín que tiene un potencial enorme y va a seguir creciendo“.

¿Con qué jugador te encontraste?

“Con un jugador moderno, que tiene características muy definidas. Juega metido, le pega muy fuerte a la pelota. Tendrá que trabajar en otros recursos para ser un tenista aún más completo. Dispone de un margen amplísimo de mejora y, con Franco coincidimos en los aspectos donde puede crecer y jugar a un nivel todavía más alto. Si está 20 del mundo y tiene potencial de desarrollo, habla muy bien de él. Nos estamos focalizando para darle ese plus”.

¿Y Garín lo siente de la misma manera?

“Por cierto, Cristian cree en el proceso. Eso es básico para que esto funcione. Soy un convencido que están la condiciones para que Franco haga un buen trabajo y obtengamos las metas esperadas“.

Esta semana se vieron algunas cosas interesantes: jugó bastante ordenado y sacó muy bien.

“Sí, con Franco estamos trabajando en un par de cosas puntuales en su saque y algo ya se apreció en este torneo. También en la aproximación a la red, en cerrar las jugadas. Pero, más allá de temas específicos, la clave es que Cristian sea un jugador completo, sólido en todo el repertorio. No sirve cuando un jugador ataca bien pero defiende mal o al revés. Lo mismo con el saque, si tienes un buen primer servicio, pero el segundo te lo atacan siempre, no es una buena ecuación. En el caso de Cristian la idea es darle todas las herramientas porque a mayores recursos, tendrá más posibilidades de conseguir cosas importantes”.

Sus títulos y la especialidad

Hasta ahora Garín tiene cinco títulos y todos en arcilla, ¿podríamos decir que es un especialista en polvo de ladrillo?

“Hoy en día las pistas son lentas, sacando las variaciones del clima, es posible jugar en todos lados. Cristian puede jugar bien en todas las superficies. Si hasta ahora los resultados se le dieron más en una cancha que en otra, fue por distintas circunstancias. Lo importante es potenciarlo, darle herramientas para que sea todavía más completo. Es un gran jugador y puede sumar mucho más“.

Davín hizo un gran trabajo con Del Potro y juntos ganaron cosas importantes, por eso muchos tienen altas expectativas de su sociedad con Garín.

“Bueno, esa es la expectativa de la gente. Todos los jugadores son diferentes y nunca es bueno sacar conclusiones apresuradas sino que lo importante es evaluar el trabajo y, ojalá, los avances que el jugador vaya expresando. Al final del día, cada jugador da lo que puede dar. Lo bueno es que Davin tiene una tremenda experiencia, sabe llevar a sus jugadores en los torneos grandes y le va a dar mucha tranquilidad a Cristian. Eso también es relevante, porque además de las nuevas herramientas que pueda incorporar es muy importante que el jugador tenga un estado emocional equilibrado, conforme con su juego, en paz consigo mismo. Tiene las condiciones para hacer un gran tenis, ya es un jugador de categoría, pero puede serlo mucho más. Eso es lo lindo de este desafío“.

Una cosa es la expectativa de la gente, ¿cuál es la del cuerpo técnico?

“Personalmente trato de cuidar las palabras y no generar una presión artificial. El ranking finalmente es una consecuencia. Con Franco estamos de acuerdo en eso y nos ponemos metas específicas, algunas de corto plazo y, por supuesto, lo hablamos con Cristian. Por ejemplo, si de aquí a un mes, tenemos que arreglar algo, ok vamos por ese trabajo a full, aunque sin descuidar otras cosas. Esos son objetivos razonables y realizables. Uno no puede estar soñando con ganar todo el tiempo o ser el número uno del mundo si tiene cosas por mejorar. Una vez que Cristian sea 100% completo y ordenado en su juego, el proceso decantará. Tiene grandes armas, pero su arsenal puede ser mucho mayor, el objetivo de largo apunta en esa línea. Vamos por eso“.

Hoy no es fácil crecer, sacando a los de arriba el circuito está muy parejo en el top 50.

“El tenis está muy competitivo, es cierto, pero en mis tiempos también había 50 o 60 tipos que jugaban muy bien. Actualmente, existen ciertos tenistas que están un poco escapados, pero inmediatamente después viene un grupo compacto donde todos juegan bien. La diferencia es que hoy hay una velocidad mayor de pelota, se está jugando muy rápido y eso hace también que se cometan más errores y, quizá, haya menos espectáculo. Antes se ocupaba más la cabeza, hoy más la fuerza y la agresividad. Las raquetas actuales favorecen estas características. Pero bueno, son diferentes etapas, van cambiando las generaciones y los estilos de juego. Lo que no cambia es la necesidad de ser un jugador completo para destacar arriba. En eso estamos con Cristian, cuya base es muy buena, así que confiemos en que lo mejor está por venir“.