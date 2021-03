¡Agónico empate! AC Milan igualó el partido sobre el final ante Manchester United y quedó la primera opción de clasificar a cuartos de Europa League

En un partido con historia, Manchester United empató 1-1 contra AC Milan por los octavos de final ida de la UEFA Europa League, disputado en Old Trafford, Inglaterra, dejando al conjunto italiano con la primera opción de clasificar a los cuartos de final.

El partido que estuvo animado por la ausencia del delantero sueco de 39 años, Zlatan Ibrahimovic, quien jugó en el Manchester United. Justamente el actual equipo de “Ibracadabra” comenzó demostrando un gran despliegue dentro del campo de juego que incluso pudo tomar la ventaja con un tanto de Franck Kessie que fue anulado por el VAR debido a una presunta mano.

Sin embargo, los “Diablos Rojos” dieron la primera estocada al abrir el marcador con un golazo por parte del joven futbolista marfileño, Amad Diallo (recién ingresado) a los 49 minutos del segundo tiempo, mediante un majestuoso globito de cabeza tras gran asistencia del portugués, Bruno Fernandes.

El encuentro que no tuvo mayores complicaciones en los minutos restantes, donde parecía que el equipo inglés se quedaría con la victoria en el “Teatro de los Sueños”, tuvo un vuelco, ya que con el partido expirando, el Milan logró empatar el cotejo gracias a un cabezazo del defensa danés Simon Kjaer, luego de un tiro de esquina a los 90’+2.

Esta igualdad deja al AC Milan con una pequeña ventaja por sobre el Manchester United, debido al gol de visitante anotado por los italianos. La revancha está pactada para disputarse el jueves 18 de marzo en el Estadio Giuseppe Meazza, Italia. Aunque, sus próximos enfrentamientos son contra Napoli por la Serie A, mientras que los ingleses jugarán contra West Ham United enPremier League.

A proud performance puts in the driving seat for the return leg 👏

Di cuore, con orgoglio! Un risultato importante in vista del ritorno 👏#MUFCACM #SempreMilan#UEL pic.twitter.com/qldbXB4ynP

— AC Milan (@acmilan) March 11, 2021