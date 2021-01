Claudio Borghi reaccionó a la decisión de Colo Colo sobre Iván Morales: “No ha tenido la reprimenda que debería tener”

Claudio Borghi se refirió a la situación del jugador de Colo Colo Iván Morales, quien fue denunciado por sus vecinos de realizar constantes fiestas en su departamento, incumpliendo las medidas sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus en Chile.

Al respecto, Bichi sostuvo en TNT Sports que “es un problema de Iván evidentemente, que es el responsable de todos sus actos, pero hay un montón de responsables. Yo vengo discutiendo el tema de la formación integral del jugador hace mucho tiempo. No podemos tener jugadores que solamente jueguen bien a la pelotita, que hagan dos goles, tengan dinero y ya sean famosos. Si es así, como dicen los chilenos, que le vaya la raja”.

El exentrenador de la selección chilena afirmó que el joven de 21 años “tiene estos inconvenientes y desgraciadamente no es la primera vez. Creo que hay un problema de base acá. No quiero ser irrespetuoso con su familia, porque no la conozco, pero si responsabilizo club, porque estas situaciones se vienen repitiendo con el tiempo. No digo castigo, pero Iván no ha tenido la reprimenda que debería tener por los actos que tuvo“.

Asimismo, dijo que estuvo atento a las noticias el fin de semana y comentó que “hubo 77 detenidos por fiestas clandestinas. ¿Conocemos el nombre de alguno de ellos? No estoy justificando a Morales, pero el hace una fiesta que sale en todos lados, donde hasta aparece el alcalde. Eso lo que tiene que entender Iván, que cuando uno es público esas situaciones de agravan, y mucho“, explicó.

Finalmente, Borghi fue tanjante en sostener que lo de Morales “fue un acto de irresponsabilidad“, y agregó: ¿De dónde habrá sacado los fuegos artificiales? No sé huevón, pero cuesta. Uno puede ser gordo, de hecho acá (apuntando a Marcelo “Toby” Vega y provocando risas del panel), pero tienes que ser muy bueno”, concluyó .