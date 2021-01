“Es demasiado vivir otros dos meses en una burbuja”: Rugbista italiano se restó del Torneo de las Seis Naciones

El Torneo de las Seis Naciones es una de las competiciones de rugby internacional más importante y antiguo, donde se enfrentan las selecciones de Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia, que son las más poderosas de Europa. Su inicio está programado para el sábado 6 de febrero de este 2021.

En la primera fecha del torneo, se medirá Italia frente a Francia. Sin embargo, una de las estrellas de la selección italiana de rugby, Matteo Minozzi ha anunciado su retiro del campeonato debido a la “fatiga mental y física” que ha tenido durante el último año producto de todo lo que ha conllevado la pandemia del coronavirus en términos deportivos.

El joven italiano de 24 años a través de sus redes sociales confirmó su ausencia del torneo de la “ovalada”, explicando que todas las consecuencias que ha ocasionado el Covid-19 han podido con él. “En el último año han cambiado muchas cosas, cambiándome de país y unos meses después teniendo que vivir el confinamiento del Reino Unido lejos de todos, ha sido un gran y difícil reto“, escribió el jugador en Instagram.

Asimismo, el fullback agregó que: “Quise ser honesto con Franco Smith (entrenador italiano) y lo quiero ser con todos los aficionados italianos que creen en mí y que me quieren. Estoy física y mentalmente cansado, es demasiado vivir otros dos meses en una burbuja“, explicó a sus seguidores.

Por último el jugador de los Wasp RFC de Inglaterra expresó: “Espero que aunque no la compartan, entiendan mi elección. Apoyaré a mis compañeros de equipo como siempre he hecho por la selección nacional y le deseo a mis compañeros y al cuerpo técnico la mejor de las suertes. No puedo decidir si y cuándo vuelvo, pero espero que me vuelvan a dar la oportunidad. ¡Forza Italia!“, concluyó.