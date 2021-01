Joaquín Niemann se lamenta tras título perdido: “No todos los días tienes la opción de ganar, pero me di una oportunidad y simplemente no lo hice”

Luego de su participación en el Entry Tournament, donde terminó en un histórico segundo puesto, Joaquín Niemann habló con la organización del certamen y se terminó lamentando por el título perdido.

“No todos los días tienes la opción de ganar, pero me di una oportunidad y simplemente no lo hice“, comenzó diciendo el golfista chileno.

Tras ello, añadió que “jugué una de mis mejores rondas y estuvo cerca, pero me ganaron (…) Si me hubieras dicho al comienzo del día que estaría en un playoff, lo habría aceptado. Ahora cuando veo que no bajé los dos par-5 de la vuelta te da una sensación rara, pero jugué muy bien toda la semana y hoy también lo hice en gran forma”.

Finalmente, el número 31° del mundo indicó: “Estoy feliz con lo que hice esta semana“.