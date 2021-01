Líder demócrata en el Senado pidió a Mike Pence que invoque “inmediatamente” la enmienda 25 para destituir a Donald Trump

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, pidió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que invoque la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump.

Schumer afirmó que si Pence no actúa, el Congreso debería enjuiciar al mandatario por el intento de sus seguidores de impedir la ratificación del triunfo de Joe Biden y Kamala Harris.

“La forma más rápida y efectiva – puede ser hecho hoy – para destituir al presidente sería que el vicepresidente invoque inmediatamente la enmienda 25“, escribió Schumer en su cuenta de Twitter.

“Lo que ocurrió ayer en el Capitolio fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el Presidente Trump. Este presidente no debe permanecer en el cargo un día más”, agregó.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021