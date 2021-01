Paola Muñoz y chilenos en Santiago 2023: “Es un mega evento y los deportistas tenemos que estar a la altura”

Por Andrés Muñoz Zwanzger

Esta tarde, la ciclista Paola Muñoz dialogó con ADN Top Kia sobre su participación en el Tour Femenino a Colombia, su entrenamiento en cuarentena y sus expectativas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En diciembre pasado, la deportista se adjudicó el recorrido de metas volantes en el Tour Femenino a Colombia, luego de dominar el sprint final con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 4 segundos.

Muñoz no competía hace dos años, desde el Tour Down Under, donde obtuvo el séptimo lugar en la última etapa. “Poder retornar en Colombia, en medio de una pandemia y siendo mamá es un gran acercamiento para lo que va a hacer toda la preparación para los Juegos Panamericanos”, fueron las palabras de la deportista luego de su resultado en las rutas cafetaleras.

Consultada sobre cómo fue su entrenamiento durante la cuarentena, la ciclista responde que comenzó a hacer clases a través de transmisiones en vivo. “Eso me mantuvo súper activo, entrenamos todos juntos y fue muy provechoso el hecho de entrenar indoor en rodillo”, agregó.

Respecto a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, comenta que “todos los chilenos vamos a ser profetas en nuestra tierra y eso tiene que ser reflejado con una medalla para nuestro país”. Además, Muñoz expresa que “es un mega evento que vamos a tener en casa y los deportistas tenemos que estar a la altura. El medallero que logremos se puede transformar en sinónimo de ser sede nuevamente”, afirmó.