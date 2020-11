Boca Juniors se despide de Maradona: “Eterno”

El Club Atlético Boca Juniors recurrió a sus redes sociales para despedirse de Diego Armando Maradona, quien falleció este miércoles a los 60 años.

“Eternas gracias. Eterno Diego”, publicó en el club Xeneize.



Maradona jugó 70 partidos con Boca, pero pocas camisetas con el número 10 en la espalda se identifican más con la figura del fallecido futbolista.

Debutó en 1981, con 21 años. Tras una carrera de éxitos en Europa, sobre todo en Napolés, regresó a mitad de los noventa y disputó 30 encuentros entre 1995 y 1997.

En 2001, celebró su partido de despedida en el estadio La Bombonera. Ahí dejó un discurso para la historia: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque que se equivoque uno, eso no tiene por qué pagarlo el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero, la pelota… la pelota no se mancha”.