¿El mejor tiro en la historia del golf? Así fue el extraordinario hoyo en uno que logró Jon Rahm en el Masters de Augusta

Muchos analistas se preguntaron este martes si se trataba del mejor tiro de la historia. Es que lo que hizo el español Jon Rahm en el Masters de Augusta fue espectacular.

El hispano pegó en el hoyo 16, de par 3, y la pelota dio un triple bote sobre el agua sin hundirse, recorriendo cerca de 220 metros hasta que embocó en la bandera.

Según detallan los expertos de este deporte, la probabilidad de embocar con un solo tiro es de 1 en 2.500.

Este es el segundo hoyo en uno que hace el español de manera consecutiva, aunque sin duda este tiro quedará en el recuerdo de muchos por un largo tiempo.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020