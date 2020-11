Deportes con Historia: las reacciones al triunfo de Biden, el documental de Guillermo Vilas y “The Queen’s Gambit”, serie sobre ajedrez

En una nueva columna de Deportes con Historia, en Ciudadano ADN, el periodista Cristián Arcos revisó varias novedades, como la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, hecho político que incluyó diversas reacciones en el mundo del deporte, “siempre vinculado a los demócratas”.

Otra fue la futbolista Megan Rapinoe, a la que, tras emitir duras críticas hacia el presidente en curso, Trump le respondió “usted vaya y cumpla con su trabajo” antes de jugar el Mundial de Fútbol Femenino. Ella y sus compañeras le hicieron caso: Rapinoe fue la capitana y goleadora del evento. Pero a la hora de la tradicional visita a la Casa Blanca post Mundial, la jugadora no asistió, como una forma de adhesión al movimiento Equal Pay, que busca que las jugadoras tengan los mismos ingresos que sus pares masculinos, considerando que “en Estados Unidos existe la particularidad de que el fútbol femenino tiene el mismo nivel de popularidad que el masculino”.

Rapinoe festejó, además del triunfo de Biden, la figura de Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta de la historia del país del norte, “por lo que significa para ella desde su origen multicultural”.

Biden tiene una cercanía con los Eagles, el equipo de fútbol americano, que regularmente asiste a ver, además de los 76ers -equipo de la NBA- y los Phillies de la MLB. Además, jugó fútbol americano durante su juventud, pese a que “lo abandonó cuando sus padres lo apuraron por sus malas calificaciones. Le estaba yendo mal en los estudios porque se dedicó mucho a jugar”. Pero luego se concentró en su carrera política, siendo elegido senador a los 29 años.

Series y deporte

Otra novedad deportiva es “Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada”, el documental que revisa la vida y carrera del tenista Guillermo Vilas, “quizás el primer gran tenista sudamericano de la historia”. El trabajo gira en torno a su carrera, y en particular a “la injusticia de que nunca fuera oficialmente considerado número 1”. El periodista Eduardo Puppo hace una investigación para asegurar que sí lo fue. “El trabajo es impresionante. Es un trabajo de décadas, reuniendo 1.200 carillas de información sobre todos los partidos, no solo de Vilas, sino del circuito mundial”.

El documental describe a Vilas “tal como es: súper solitario, medio rocanrolero, medio poeta. No era un tipo particularmente efervescente, pero era carismático a partir de esa distancia”. Hoy está viviendo un momento complejo, viviendo en Mónaco y, a sus 68 años, muestra signos evidentes de Alzheimer. “Ahí se produce un cruce muy conmovedor”.

Otra novedad tiene que ver con una exitosa serie de Netflix. “No es fácil hacer una serie entretenida, intensa, rápida y de suspenso sobre ajedrez”, comentó Arcos a partir de la recién estrenada serie “Gambito de dama”, o “The Queen’s Gambit”, una historia “épica y con un toque feminista súper potente, que además toca el tema de la igualdad racial, con un personaje de raza negra”. La serie cuenta la historia de Beth Harmon, una niña huérfana que llega a un orfanato, donde aprende a jugar ajedrez, “y ahí se le abre el mundo. Ella descubre en el ajedrez una razón para movilizarse, pero también una forma de cambio social, económico y de establecerse como mujer en un terreno dominado por hombres”.

Si bien la serie no está inspirada en hechos reales, “a uno se le viene a la cabeza de inmediato varias figuras”, que además son citadas en la serie. “Cuando uno la ve, se acuerda de Bobby Fischer de manera casi inevitable. Él rompió la tendencia de que los campeones de ajedrez fueran soviéticos. Era un niño genio que andaba con zapatillas y jugaba escuchando música con audífonos”. Otra figura relevante del ajedrez es el ruso Garri Kaspárov, quien además cumple la función de asesor de la serie.

Pero “siendo justos”, Arcos prefirió vincular la figura de la Beth Harmon de la ficción con una ajedrecista mujer: Vera Menchik, británica de padres soviéticos, que se convirtió en la campeona mundial en las décadas del 20, 30 y 40, muriendo siendo campeona del mundo en los bombardeos de Londres de la Segunda Guerra Mundial, en 1944.