“Yo nací azul”: Chris Carpentier se refirió a la U y a la selección chilena

El chef Chris Carpentier habló con Aldo Schiappacasse en Los Tenores Puertas Adentro sobre su pasión por la Universidad de Chile, sobre el panorama del club, y sobre la nueva selección chilena.

“Soy fanático de la U, una U que viene un poquito oscilante, jugando un fútbol a veces mejor, otros quedando en deuda. Veníamos muy bien con la Unión, terminamos abajo. Tenemos un Pablo Aránguiz lesionado, se nos viene el Clásico este fin de semana. Ahora, donde viene la Católica un poquitito también golpeada después de haber perdido. Vamos a ver cómo se nos viene”, comenzó sosteniendo.

Sobre su fanatismo por la U declaró: “Yo nací azul. Por familia, mi abuelo, mi papá, mis niños de la U, todos de la U. No había otra opción“.

De igual forma, dijo que sus ídolos y referentes son “Sandrino Castec, Chico Hoffens, Lulo Socías, de esa generación más atrás. Después ya pasamos a Leo Rodríguez, “El Matador”. Bueno, Ángelo después, tengo de varias generaciones futbolistas”.

Además, expresó que “tuve la posibilidad de jugar con una vez contra los Viejos Cracks”, y que se considera “bastante bueno” para jugar a la pelota, pese a haber empezado a jugar recién en el liceo.

“Me tocó ver a la U en el descenso y acompañarla, a la U de los 90. Yo estaba en el colegio y era fantástico ir a verla”, recordó.

De igual forma, dijo que tiene un “montón” de amigos futbolistas, como Dante Poli, Luka Tudor, Seba Rosenthal, Polaco Goldberg, entre otros. “En una época jugábamos fútbol en las tardes”, contó.

Una posible venta de la U

Sobre la posibilidad de vender la U indicó: “Yo creo que es muy difícil, ya no pasó. Siento que ha diferencia quizás de otros clubes, o quiero pensar que no ha ocurrido, cuando se transforma en sociedad anónima cambia la mística y el sentido del deporte, no sé si para bien o para mal”.

“Espero que por ahora siga siendo un espacio deportivo real, donde los que están dentro quieran jugar en la U y donde pueda seguir siendo un semillero de nuevos jugadores, y pensar en esta U que todos conocemos, y en general del deporte”, afirmó.

Sobre los presidentes que han sido hinchas, opinó: “El hincha es muy bueno para apoyar, pero no sé si para tomar decisiones es tan positivo”.

Los futbolistas y la “buena mesa”

Schiappacasse le consultó si el futbolista valora la “buena mesa”, a lo que el chef respondió: “Sí, sobre todo cuando es exfutbolista, cuando ya puede empezar a comer”.

“En el paseo de la Unión con la U me llamó la atención lo grande que estaba querido nuestro querido ex y técnico de la Unión”, bromeó Carpentier.

“Se comió a Ronald (Fuentes), estaba gigante, no lo veía hace un montón“, dijo provocando la risa de Aldo. “Y Luka (Tuddor) también está grande“, agregó el empresario gastronómico.

“¿Te gustaría cocinarle alguna vez al plantel de la U?”, le consultó Schiappacasse. “Sí, de hecho estuvimos ahí en conversaciones y quedó dando vuelta, así que quiero ir al CDA feliz a cocinarles“, confesó Chris.

La nueva elección chilena y Qatar 2022

Consultado sobre la nueva Roja y las clasificatorias para Qatar 2022, el chef comenzó recordando que Pulgar está lesionado, pero expuso: “Yo espero que está selección pueda tirar para arriba y no le quedé el fantasma de la selección dorada, que no sientan que son un recambio no esperado”.

“Espero que todos, los nuevos, los chicos y los jugadores con más roce, logren tirar para arriba esta nueva selección y ver como nos vamos camino a Qatar. Hay una barra alta en términos de roce, de líderes“, concluyó.