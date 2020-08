El increíble tiro que privó a Niemann de su segundo título en el PGA Tour

Joaquín Niemann estuvo una vez más muy cerca de alcanzar la gloria en un torneo en el PGA Tour. Esta vez fue en el BMW Championship, donde alcanzó el tercer puesto tras los dos mejores golfistas del mundo: Dustin Johnson y John Ram.

En los últimos hoyos el chileno estuvo a punto de dar el batacazo, pero el tiro que ejecutó desde siete metros se quedó a nada de entrar.

Pese a lo anterior, el nacional logró clasificar a la Copa FedEx, torneo donde clasifican los 30 mejores de la temporada y que se disputará la próxima semana.

2 down. 2 to play.

Needs this to go.

Heartbreaking. 😩 pic.twitter.com/NqUedKwbj6

