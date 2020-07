Pep Guardiola: “Queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos permitírnoslo”

En la antesala del duelo de Manchester City contra Bournermouth por la Premier League, el técnico de los ciudadanos, Josep Guardiola, recordó a Alexis Sánchez y el interés que hubo por contar con sus servicios.

Los dichos del estratega español surgen a raíz de la decisión del TAS con respecto a la anulación de la sanción para jugar la próxima Champions League.

“Tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos permitírnoslo. Queríamos a Harry Maguire y no pudimos ficharlo. No pudimos pagar lo que pagó Manchester United. Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen”, dijo.

Recordemos que el Niño Maravilla pudo llegar al cuadro de los ciudadanos tras su exitosa estadía en Arsenal. Sin embargo, la oferta de los diablos rojos fue más seductora.

Volviendo al tema del gasto financiero, Guardiola comentó que “soy humilde para reconocer que sin mis jugadores no soy nada. Soy un buen entrenador, pero no gano títulos si no tengo buenos jugadores y los buenos jugadores son caros“.