“Todo suma: nuestro ADN es ayudar”: Fundación “Pelota de Trapo” dejó la cancha para ir en ayuda de vecinos

La campaña solidaria “Todo Suma: nuestro ADN es ayudar” continúa. Esta semana estará dedicada a apoyar a las ollas comunes con los aportes voluntarios que han llegado por parte de nuestros auditores.

Este martes, en el programa Los Tenores se dio a conocer esta labor social por Pedro José Pérez de Fundación Pelota de trapo desde La Pintana.

El hombre conocido como “Perico” explicó qué están haciendo y cómo ha funcionado.”Enseñamos a través del fútbol y sus valores. Tenemos esta fundación maravillosa con cerca de mil niños en Chile. Nosotros ya habíamos diseñado el año con ayudas, partimos entregando cajas y al ver esta pandemia y esta problemática hicimos dos alianzas: Una en San Joaquín y otra en La Pintana. Llevamos 72 días dando 450 almuerzos en la Pinata y 250 almuerzos los miércoles y sábados en La Legua Emergencia“.

Además, Pérez aseguró que no es lo único que han hecho durante este tiempo.”Nosotros no hemos parado, estamos haciendo clases online, hay 66 niños en las clases. Partimos con las cajas y el tercer vector que tenemos es ropa para la gente que no tiene como los hombres de la calle. Les damos cosas para que sientan un poco de amor por el prójimo”.

Finalmente, el vocero de la fundación Pelota de trapo hizo un llamado para quienes puedan unirse a la causa. “Estamos muy orgullosos, necesitamos un apoyo más que nunca en las cuentas de Pelota de trapo, porque estamos gastando entre $250 a $500 mil diarios con el extraordinario aporte de todos los clubes y socios de la Liga Independiente de fútbol que se han unido y nos ayudado. Queremos pasar agosto”, sentenció.

Si quieres aportar con un bono solidario de $2.000, $5.000 $10.000 o cuanto esté a tu alcance, comunícate al WhatsApp de ADN que es el +56977727572.