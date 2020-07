Robin Soderling aseguró que buscó en Google cómo suicidarse

El extenista Robin Soderling, quien llegó a ser cuarto en el mundo y disputó dos finales consecutivas en Roland Garros, aseguró que cuando estaba en la cúspide de su carrera buscó en internet cómo suicidarse, causando sorpresa en toda Europa.

“Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el apartamento y miraba al vacío sin entender, el ruido más pequeño me provocaba pánico. Cuando una carta caía sobre el felpudo, me entraba tal pánico que caía al suelo. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedo“, lanzó.

Aunque confiesa que en 2011 todo empeoró para el. “Me entró pánico, empecé a llorar. Lloraba y lloraba. Cada vez que pensaba en salir a la pista, entraba en pánico. Por primera vez sentí que independientemente de cuanto quisiera, no podía, ni aunque me pusieran una pistola en la sien (…) Llegué a buscar en Google cómo suicidarme“.

Finalmente, un diagnóstico de mononucleosis en 2015 lo obligó a retirarse del tenis profesional.

“Rara vez hablamos de problemas psíquicos en la élite deportiva mundial, por eso quería contarlo. A los que se dedican al deporte y a sus padres les digo que entrenen duro y se lo tomen con calma. Haz deporte y sueña, pero si tienes éxito, mantén la perspectiva y búscate una vida, algo que yo no he hecho hasta ahora“, cerró Soderling.