Martín Lasarte: “Habría sido fantástico dirigir a Colo Colo”

En conversación con el canal de YouTube, Conversando, el técnico uruguayo, Martín Lasarte, habló acerca de su frustrado arribo a Colo Colo.

Al respecto, expresó que “es un equipo tan grande, creo que solo hay un caso de alguien que dirigió a los tres grandes, habría sido fantástico dirigir a Colo Colo, pero lamentablemente había un tema acá (en Montevideo) que no me permitía irme de Uruguay y con dolor le dije que no a Harold Mayne-Nicholls”.

Lasarte detalló acerca de cómo fueron los acercamientos, señalando además que en su momento, cuando fue entrenador de Nacional, quiso contar con los servicios de Esteban Paredes.

“Había recibido algunos mensajes de teléfonos chilenos y uno de ellos era de Marcelo Espina. La verdad fue error mío, pero hay que decir las cosas como son, porque di por hecho que sabía mi respuesta por la conversación previa con Harold y no le contesté. Debí contestar y fue una cosa que me faltó a mí, tengo que reconocerlo”, expresó.