“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” benefició a mujer cesante que sufre con la enfermedad terminal de su mascota

“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” es el nombre de la campaña solidaria de Radio ADN que busca apoyar a quienes más han sufrido con la crisis económica y social producida por la pandemia.

Esta iniciativa tiene dos objetivos: Llegar con cajas de alimentos a quienes más lo necesiten y reunir con aportes voluntarios de bonos de $2000, $5.000 o $10.000 que beneficiarán a diferentes ollas comunes. La forma de participar es escribir cuál de las dos opciones quieres al whatsapp de ADN (+56977727572) y ahí se le entregará la información para colaborar.

Una de las beneficiarios conversó con ADN Te Acompaña, se trata de Carla Pino de Santiago Centro, quien quedó cesante y sufre un drama con su mascota en medio de la pandemia.

En conversación con el medio, Carla confesó que ha tenido que lidiar con un complejo presente a raíz de la pandemia. “Soy publicista, he trabajado mucho tiempo en agencias. Entre el estallido social y la pandemia no he podido trabajar. Ha sido muy difícil, hay gente que no ha tenido derecho a bonos del gobierno”.

De paso, contó la historia de su perro Maxito, a quién no le puede pagar la eutanasia por su alto costo y dura enfermedad. “Maxito nació para el día del terremoto. Está con cáncer terminal, no puedo pagar la eutanasia. He cotizado y sale muy caro. Mi perrito necesita ayuda. Últimamente se orina en todas partes, está con problemas renales”.

Carla agradeció muy emocionada la ayuda entregada por el equipo de ADN. “Ojalá mucha más gente siga escuchando para que se den el ánimo. Muchas gracias por esta visita”.