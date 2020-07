Kristel Köbrich desde su cuarentena en Córdoba: “Sin calendarios es difícil mantener la motivación intacta”

Los deportistas son parte de los grupos más afectados por la crisis del coronavirus, con prácticamente todas las competencias suspendidas, e imposibilitados para entrenar en sus lugares habituales. Después de mucha preparación, Kristel Köbrich, una de las más destacadas nadadoras nacionales, recordó que a estas alturas estaría participando en los suspendidos Juegos Olímpicos de Tokio, que finalmente se harán en 2021.

Desde su confinamiento en Córdoba, Argentina, “una cuarentena con muchas sensaciones encontradas”, conversó con Ciudadano ADN. “Yo tenía previsto irme a Chile y justo se cerraron las fronteras. Acá la curva de contagios ha sido lenta y poca, pero hemos tenido la suerte de que a algunos atletas nadadores nos han abierto, con cierto protocolo, una piscina”, contó sobre un proceso que ha sido “de aprender y de entender que hay que moverse para mantenerse activo”.

Un encierro particularmente complejo para los nadadores, para quienes “nuestro hábitat es el agua”. Hasta ahora, estuvieron obligados a ejercitar en tierra, corriendo o andando en bicicleta, “y todo eso te va transformando el cuerpo de otra manera. Tampoco es tan beneficioso estar como una roca o un Arnold Schwarzenegger súper marcado, necesitamos otra flotabilidad”, explicó, marcando las particularidades que su entrenamiento requiere. “Son 6 a 7 horas en el agua, y no haces ni la mitad en la casa, ni tampoco tienes todos los implementos. Eso fue un cambio, y hubo que aprender”:

Pero su principal cambio fue de metas: tras entrenar meses para Tokio 2020, “cuando me informan que no se hacían, me tomé unos días sin hacer nada”. El problema vino después. “Sin calendarios es difícil mantener la motivación intacta”, confesó, aunque ahora lo que más le preocupa es que “muchos compañeros de selección no tienen este acceso a la piscina y no saben cuándo lo van a poder tener. Ese vacío que va a quedar de gente que no encontró la motivación, es un bajón deportivo”. Sin embargo, cree que éste es un momento clave para “encontrarse con la esencia de lo que es el deporte de alto rendimiento, y por qué nos gusta lo que hacemos”.

Kristel también se refirió a la argentina Delfina Pignatiello, su rival en los últimos Panamericanos, que puso en duda su participación en Tokio 2021 acusando falta de apoyo al deporte de alto rendimiento en su país. “Es una situación de ella, no me corresponde meterme en lo que ella desee o quiera, pero yo siempre he dejado en claro que no todo es culpa de los otros, también uno tiene que hacer el trabajo y encontrar la motivación”, dijo, asegurando que en su rol de seleccionada “somos privilegiados. Acá el IND y el Subsecretario de Deportes nos han contenido demasiado bien. Se han puesto la camiseta por nosotros. Esta es una pandemia, una situación crítica, y no se puede comparar con otras cosas, pero cada región o país es único”. Pese a eso, el proyecto para buscar nuevas figuras de la natación impulsado por el Ministerio del Deporte, y donde Kristel tenía una participación clave, está suspendido. “Hoy las prioridades son otras”, aseguró la nadadora.

Ahora, su único compromiso en el calendario es Tokio 2021. “No hay otra cosa más”, dice. Por eso, asegura que los deportistas “tenemos que bajar la ansiedad y enfocarnos hoy en que tenemos las herramientas para mantenernos activos. El hoy es hoy, y hay que ir organizando semana a semana de acuerdo a lo que tengamos”.

“La marraqueta con palta la sigo extrañando”

En lo personal, Kristel contó de sus dos hermanas, una médica (“bastante estrésala con todo esto”) y otra profesora de educación parvularia (“también todo un aprendizaje para ella”). Reconoce que tiene ganas de estar con sus afectos. “Yo no soy de estar más de dos meses afuera, es bastante raro no estar. Pero trato de estar en contacto lo más posible”. Y en medio de las facturas y medialunas argentinas, intenta mantenerse a raya en lo alimenticio, pese a que “es muy tentador, pese a que llevo mucho tiempo acá y me he controlado. Pero la marraqueta con palta la sigo extrañando”.

Por mientras, intenta hacerse de una rutina para pasar los días de encierro. “Tener mascotas también te ayuda. Tener una casa donde siempre hay cosas que arreglar, y ahora es el momento. Donar ropa, limpiar, sacar unos libros y poner otros nuevos. A mí me gusta mucho la lectura, soy muy tranquila y me he mantenido en eso”.

Igualmente, recordó a la recientemente fallecida atleta chilena Marlene Ahrens. “Ella siempre estuvo muy interesada en mi carrera, manteníamos un contacto a través de mi papá que es profesor de Educación Física. Lo que rescato de ella son los valores y principios, más allá de cualquier cosa. Agradezco muchísimo haber estado un par de veces con ella, mandándome siempre mensajitos de buena onda. Para las mujeres fue un referente muy potente, muy lindo. Su partida fue muy repentina, yo no estaba al tanto de lo que estaba pasando. La de Pato Rodríguez (tenista) también, fue movido para el deporte olímpico”.

Consultada si seguiría los pasos de la atleta Natalia Ducó, hoy convertida en participante de “MasterChef Celebrity”, Kristel es enfática: “No, me daría mucha vergüenza. Ella es una gran persona, tiene esa personalidad y lo pudo llevar bastante bien, pero yo no podría”.