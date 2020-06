Fran Valenzuela invitó a sus seguidores y seguidoras a ser parte del videoclip oficial de “La Fortaleza”

View this post on Instagram

HOLA QUERIDXS 👁👄👁 estoy creando un nuevo proyecto y necesito su AYUDA ‼️🚨‼️Quiero hacer un videoclip especial para la canción La Fortaleza 💪🎥 y quiero hacer este video CON USTEDES. quiero que celebremos la fuerza que está en cada unx de nosotrxs y la fuerza que tenemxs todxs juntxs y la fortaleza en todas sus dimensiones y formas. espero que esto los motive e inspire, como ustedes a mí ❤️🌹🙏🙌 si quieres participar, sigue las instrucciones que están en el link de la bio 🔝y las historias. hay más info en las fotos 2 y 3 también 👉👀 en estos momentos difíciles me pone muy feliz y emo poder conocer más de sus historias y sus vidas, acompañarnos, crear colectivamente y conectar👌🤳😉 con mi directora de video @camigrandi quedamos atentas a la entrega de sus videos para crear algo hermoso junteeesssss AAGGHHHHH ABRAZOS VIRTUALES CUÍDENSE MUCHO y todas las vibras y fuerza pa’ enfrentar una nueva semana 💖💖💖💪💪💪💪🗝🗝🗝🗝👑👑👑👑👑🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹