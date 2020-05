Ministro Mañalich fue increpado por trabajadores del Aeropuerto: Acusan falta de medidas de seguridad

Este viernes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se dirigió al aeropuerto de Santiago en donde fue increpado por los trabajadores del recinto.

Estos acusaron falta de medidas de seguridad, y responsabilizaron al Gobierno por la alta cifra de afectados por Covid-19. “El ministro no da ninguna solución y la gente se sigue muriendo. Nosotros no tenemos ninguna medida de seguridad. Nosotros protestamos por lo mal que lo está haciendo, por toda la gente que muere al día por culpa del Gobierno. No tenemos ninguna seguridad trabajando aquí”, señalaron.

Luego de esta situación, el ministro debió salir del recinto entre medio de insultos y gritos.