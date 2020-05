Lucas Biglia por finales perdidas con Argentina: “Lo importante es haber competido”

Lucas Biglia fue protagonista junto a la selección argentina en las instancias decisivas de torneos continentales, donde no cosechó ninguna victoria.

En conversación con Radio Club Octubre, el volante del AC Milan recordó las definiciones que fallaron y lamentó no haber conseguido títulos. “Las dos finales (de Copa América) agudizan lo otro (Mundial 2014). Te cargan una mochila más”.

Haciendo un balance de aquellos torneos en los que compitió, Biglia aseguró que podrían haberse consolidado como una generación bastante exitosa. “Podría haber sido una camada que podría haber conseguido tres títulos importantísimos. Los detalles hacen la diferencia. No sé si seremos recordados o no, lo importante es haber competido. Una lástima no habernos consagrado. Pero te ayuda a crecer”.

El trasandino tiró un penal en la definición de la Copa América Centenario 2016 y este fue contenido por Claudio Bravo, lo que a la poste le dio el título a Chille.