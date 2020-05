Ministro Sichel aseguró que no fue definido como contacto estrecho y no está en cuarentena preventiva

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, confirmó a ADN que él no fue definido como contacto estrecho de los senadores que dieron positivo por coronavirus, por lo que no está guardando cuarentena preventiva.

Además, y posteriormente al balance diario que entregó en La Moneda, el titular de Salud, Jaime Mañalich, aclaró la condición de su colega en el gabinete.

“Él no fue contacto estrecho, pero yo le recomiendo a toda persona que fue al Congreso en la semana que se haga un PCR el martes o miércoles”, expresó el secretario de Estado, indicando que no es necesario que Sichel haga cuarentena porque no fue definido como contacto estrecho.