Mauricio Isla: “Volvería a Chile si un club me hace el ofrecimiento”

“Volvería a Chile si un club me hace el ofrecimiento”, expresó Mauricio Isla a Francisco Saavedra en el programa Abrazo en línea de Canal 13.

El “Huaso” juega en el Fenerbahçe de Turquía desde mediados de 2017, pero desde marzo de este año no juega por la pandemia por el coronavirus Covid-19 .

Según le contó a “Pancho” Saavedra, el panorama deportivo está complicado y no tiene claro qué pasará con su futuro.

“Tenía contrato hasta esta temporada, el campeonato acá se terminaba el 20 de mayo, pero por el tema del coronavirus no se sabe bien cuándo va a terminar el torneo”, detalló.

Además, dijo “hasta el momento nunca se habló de eso (dinero), entonces no sabemos bien si nos van a pagar, no sabemos nada, no ha hablado el presidente ni el capitán. Uno tiene que esperar y ver si nos van a pagar el 30%, el 50% o lo que sea, estamos esperando”.

En medio de esto, el lateral de 31 años manifestó su deseo de volver a Chile.

“Yo desde chico soy hincha de la U, mi madre es hincha de la U, mi máximo ídolo es Marcelo Salas. Soy un jugador que nunca debutó en Chile, entonces también tengo las ganas de estar en mi país. Yo me volvería a Chile si un club me hace el ofrecimiento“, concluyó.