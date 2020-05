Harold Mayne-Nicholls: Si no logramos un acuerdo, no avanzaremos y habrá que recurrir a la ley

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Colo-Colo analizó la reunión que tuvo con el plantel en la Dirección del Trabajo.

El directivo aseguró que seguirán negociando con el plantel, pero bajo las mismas condiciones. “Quedamos de hacer una nueva reunión para seguir avanzando. Para nosotros siempre ha estado la opción de llegar a un acuerdo. Hay un tema donde no estamos en condiciones de cambiar lo que dijimos. No podemos garantizar un 100% de los que se descuenta. Es una irresponsabilidad y no estamos en condiciones de hacerlo”.

De paso, aseguró que el plantel hoy presentó una oferta, pero que no se logró llegar a un acuerdo. “Hoy presentaron una contrapropuesta, estamos muy agradecidos del animo de poder dialogar, pero lamentablemente la piedra de topa es que devolver el 100% para Blanco y Negro de manera responsable es imposible garantizarlo“.

El expresidente de la ANFP insistió que si los jugadores no aceptan la propuesta del club, esto tomará otro curso. “Si no logramos ponernos de acuerdo que el retorno de 100% es imposible, no seremos capaces de avanzar y habrá que seguir en el marco de la ley. En ese sentido trabajar. Evidente que ha sido desgastante”.

Por el caso de Nicolás Blandi que partió a Argentina, el directivo aseguró que está en todo su derecho. “A partir que los jugadores entraban en el seguro de protección del empleo no tenían dependencia laboral. La ley dice que pueden hacer lo que estimen, si Nico está allá, está en su pleno derecho”.