“Deportes con Historia”: el mito de Tomás Felipe “Trinche” Carlovich y leyendas parecidas en el fútbol chileno

La noticia de la muerte de Tomás Felipe Carlovich, conocido como el “Trinche”, impactó a los entendidos en la historia del fútbol argentino. Una muerte violenta, tras ser atacado en un asalto para robarle la bicicleta, terminó con la vida de uno de los grandes mitos del deporte trasandino, alabado por figuras de la talla de César Luis Menotti, Jorge Valdano, el escritor Roberto Fontanarrosa y el mismísimo Marcelo Bielsa, de quien se dice que iba religiosamente a ver los partidos del ascenso argentino solo para ver a Carlovich en acción.

Pero “si fuera verdad todo lo que dicen de él estaríamos frente al mejor jugador de la historia del fútbol mundial, pero todo esto es parte de un mito”, según aseguró Cristián Arcos en su columna “Deportes con historia”, en Ciudadano ADN.

Más bien, se trataría de un jugador “de una campaña de discreta para abajo”, con dos partidos de Primera División en su historial. De Carlovich, nacido en la ciudad de Rosario un 19 de abril de 1946, casi no existen testimonios audiovisuales de sus juegos. Solo se sabe que fue parte de Rosario Central hasta que, simplemente, se aburrió y se fue, para luego debutar en Central Córdoba. La sospecha de Arcos es que se trata de un jugador que “era bueno pero no tan bueno. No tenía disciplina”.

El comienzo del mito, contó, se dio por un amistoso previo al Mundial de 1974 entre la Selección Argentina y un combinado de Rosario, ciudad cuyo fútbol vivió marcado por sentir “que lo miraban con desprecio frente al de la capital”. Ahí estuvieron varias figuras de Newell’s Old Boys y Rosario Central, entre ellos Carlovich. El mito, porque no existe registro alguno de ese día, es que el “Trinche” la rompió. Tanto así, que el entrenador de la Selección le habría pedido a su equivalente rosarino “que por favor lo sacara porque le estaba pintando la cara a todo el mundo”, según desclasificó Arcos. Fue al año siguiente cuando César Luis Menotti llama a Carlovich a la Selección, pero el “Trinche” simplemente no llegó al entrenamiento porque se fue a pescar.

En los últimos días surgieron imágenes virales de Carlovich, quien se retiró del fútbol profesional a los 37 años. Ahí, según Arcos, se puede ver que “lo suyo no era la velocidad, pero era un tipo grande y con buena zurda”. Según aseguró el tenor escritor, su grandeza futbolística se trata de una gran leyenda, mientras los datos estrictamente periodísticos muestran lo contrario.

Leyendas que son propias del fútbol, y de las que Chile no está exento. Entre nuestra galería de mitos está la participación de Manuel Plaza, campeón panamericano de atletismo y primer medallista olímpico de Chile, quien terminó segundo en la maratón de Amsterdam, supuestamente porque se equivocó y tomó un camino equivocado, del que le costó salir y perdiendo tiempo clave para su desempeño. Para ser rigurosos, esto no es verdad: simplemente perdió la carrera frente a un talentoso francés de origen argelino.

Otro mito del deporte nacional es la épica frase atribuida al dirigente Carlos Dittborn frente a la organización del Mundial de 1962. “Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo”, habría pronunciado en un congreso de la FIFA. Sin embargo, la frase es autoría de un medio de comunicación. Una década más tarde, del partido entre Chile y la Unión Soviética en Moscú no hay imágenes, y todo lo que podemos reconstruir -donde destaca una “chuleta extraordinaria” de Elías Figueroa- es por lo que nos han juntado jugadores. Lo mismo ocurre con el enfrentamiento entre Chile y Corea en el Mundial de 1966, donde el mito cuenta que los coreanos, “que eran todos soldados, chiquititos, rápidos y todos iguales con el mismo corte de pelo, cambiaron en el segundo tiempo porque no paraban de correr”.

Leer también Fútbol Claudio Palma sobre narración del Mundial del 62: “Me encuentro con la emoción de gritar un gol de Eladio Rojas y de tantas figuras” Fútbol AUDIO | Mundialistas del 62′: ¿Cómo lidian con la cuarentena por coronavirus?

La gran hazaña del alpinismo nacional, la ascensión al Everest del 15 de mayo 1993, también está teñida de mitología, aunque con mucho de realidad. Ese día, después de décadas de intentos, se dio la singular situación de que dos expediciones chilenas llegaran juntas: una encabezada por Rodrigo Jordan, y otra por Mauricio Purto. Delegaciones que supuestamente “no se tragaban. Algunos de sus miembros derechamente se odiaban”. El primero en llegar fue Cristián García-Huidobro, seguido al poco rato por Purto. Fue ahí cuando las dos expediciones “se agarran a chuchadas plenas” en plena cima del Everest disputándose el logro, en un enfrentamiento que según Arcos fue “de grueso calibre, pero no llegó a las manos”. Otra curiosidad de ese día fue que uno de los grupos se ofreció a varias marcas para auspicios, aunque con poca fe en el logro, solo algunas aceptaron. Sin embargo, las llevaron igual a la cima, y se sacaron fotos con los logos para luego tentarlos con vendérselas.

Por último, Arcos revisó el “once ideal” de todos los tiempos, con los mejores jugadores sudamericanos, publicado por el periodista Julio Maldonado “Maldini” en el diario Marca. Al arco figura el uruguayo Ladislao Mazurkiewicz, Cafú en la defensa junto a Daniel Passarella, Roberto Carlos y el único chileno en la selección: Elías Figueroa. En el mediocampo Alfredo Di Stefano, Ronaldinho Gaucho, Diego Armando Maradona y Pelé, y como delanteros Lionel Messi y Ronaldo, “para mi gusto el mejor 9 de la historia de la humanidad”, según Arcos.