Charles Aránguiz: “Está más que claro que los sistemas de salud son muy malos en nuestro país”

En conversación con Las Últimas Noticias, Charles Aránguiz habló acerca de su estadía en el Bayer Leverkusen, expresando que fue un periodo crítico el que se vivió a causa del coronavirus Covid-19.

“Fueron semanas muy críticas, pero Alemania estaba preparada. La gente entendió lo que estaba pasando cuando se decretó cuarentena. Tú ves cómo piensa la gente: no se veía nadie en la calle. Todos tomaron precauciones y ahora está bastante controlado”, dijo.

Aránguiz también hizo una comparación en torno a lo que ocurre en Chile y la forma en la que se está enfrentando a la pandemia, recordando que el tema de la salud en el país generó lo ocurrido el pasado 18 de octubre.

“Acá también murió mucha gente, pero los alemanes fueron más responsables y han ido controlando el virus. Todos entendieron y acataron las órdenes de las autoridades. Obviamente que el sistema de salud es muy diferente al chileno. Está más que claro que los sistemas de salud son muy malos en nuestro país. Esperamos que el gobierno los mejore. Fue una de las tantas cosas que provocaron el estallido social“, manifestó.

Por otro lado, el Príncipe se refirió a los rumores en torno a emigrar a otro club, afirmando que todo fue falso. En tanto, adelantó lo que se viene a futuro.

“Estamos viviendo muy tranquilos acá con mi familia. Me quedan tres años, pero puedo revisar al año si puedo partir. ¿Dónde me iré después? Capaz que me quede toda la vida acá. No lo sé. Si vuelvo alguna vez a Chile que sea para aportar y no dar pena“, cerró.