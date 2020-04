Montillo y la muerte de su padre por coronavirus: “A veces la vida golpea”

En conversación con El Mercurio, el volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, habló acerca de la muerte de su padre, quien falleció producto del coronavirus Covid-19.

Al respecto, expresó el dolor que ha significado la situación, más en el contexto actual en vista de los confinamientos que se han llevado a cabo en los países, producto de la pandemia.

“Me tocó la ‘bolilla’ a mí. Desde lejos, en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más me duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a las personas, uno tiene que empezar a creer en los médicos y rogar que todo salga bien. Lamentablemente, con mi abuelo y mi papá no pasó, pero mi vieja está luchándola y eso me pone contento”, dijo.

La Ardilla confidenció que estuvo distanciado previamente con su padre, por cerca de seis años, pero que “el año pasado empezamos a hablarnos nuevamente, íbamos de a poco, estábamos ahí y pasó esto”.

“Me golpeó lo de mi viejo, porque uno está lejos y no puede ayudar. Me hubiese gustado que hubiera sido de otra manera. Haber arreglado todo antes, pero no tuvimos la chance. A veces la vida golpea, pero hay que seguir, ponerle pecho”, sostuvo.

Por otro lado, el jugador argentino adelantó que en noviembre verá cómo será su futuro, adelantando que “este es el último año que voy a jugar. En ese mes evaluaré si estoy para seguir o para dar un paso al costado”, añadiendo que piensa retornar a vivir a tierras trasandinas.