Mouche: “A mí me encantaría permanecer todo lo que se pueda en Colo Colo”

El extremo de Colo Colo, Pablo Mouche, habló sobre su presente en el elenco albo, donde dijo estar muy contento por lo que ha encontrado durante los años que lleva en el elenco chileno.

Al respecto, comenzó diciendo que “la gente me hace sentir el cariño desde el primer día y la gente del club me ha recibido de una forma muy extraordinaria, algo que pocas veces me había pasado y eso me ayudó a darle todo lo que le he dado al club en este año que llevo en el club donde dejo todo por el equipo y mis compañeros”.

Respecto a su asistencia en el gol 216 de Esteban Paredes, indicó: “Uno de esos goles del ‘Tanque’ Paredes que fue el del récord y lo pongo como un momento inolvidable, ya que fui parte de ese momento inolvidable. Yo sabía que para el Tanque y para la gente era importantísimo y participar en un momento como ese, en ese gol es algo que no podré olvidar”.

Finalmente, Mouche sostuvo: “A mí me encantaría permanecer acá todo lo que pueda, porque estoy en un equipo grande, estoy muy feliz y orgulloso de vestir está camiseta, estoy cómodo en el club y es un club para quedarse mucho tiempo”.