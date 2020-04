Johnny Herrera tras fallecimiento de su madre: “La gente no entiende lo que es este virus”

Johnny Herrera se encuentra realizando una cuarentena preventiva tras el fallecimiento de su madre Gladys Muñoz por COVID-19.

En conversación con La Tercera, el golero de Everton recuerda el fuerte cariño que su mamá le profesaba, incluso cuando las cosas no andaban bien. “Ella me cuidaba, pero también me criticaba: ¿Pero qué le pasó? (cambia su voz) Me decía cuando cometía algún error en el arco. También me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones y que no me retirara porque me quedaban algunos años para jugar”.

De hecho, el arquero recordó el día del accidente donde atropelló a Macarena Cassus y que le terminó costando la vida. “Ese día, apenas tuve el accidente, la llamé para decirle que no me esperara porque iba a llegar tarde. No quería preocuparla. Después se enteró por la prensa de lo que había pasado y llegó al lugar. La abracé y me puse a llorar. Ella estaba firme y me decía que tenía que estar tranquilo. Siempre me apoyó”.

Sobre sus últimas horas, Herrera recordó que ella estaba lúcida, y que de un momento a otro, los pulmones dejaron de funcionar. “Tenía los pulmones mal, pero estaba bien del corazón y de la mente. No era fácil despedirse porque yo la veía bien. No entendía cómo me mandaban a despedirme. Cuando falleció entramos con mi hermano y mi sobrino. La enfermera se paleteó, porque insumos médicos no estaban quedando en el sur. Nos dio la posibilidad de despedirnos, pero teníamos que estar a un metro y sin tocarla”.

El portero se hizo un examen de COVID-19 y salió negativo. De todas formas, recalcó que la gente debe tomarle importancia al coronavirus y cumplir con todas las exigencias que piden las autoridades. “La gente todavía no entiende. A uno no le cae la teja hasta que le toca. Es así. Yo ya había dicho que tenía miedo por mi mamá y mi hijo. La gente no entiende lo que es este virus. Yo no he visto a mi hijo y a mi señora desde la madrugada que me fui a Temuco. Y cumpliré todo a cabalidad porque no quiero ser ningún pequeño riesgo para nadie”.