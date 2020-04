Sergio Vittor confesó que está dispuesto a contagiarse con coronavirus con tal de regresar a Argentina

Poco más de dos meses alcanzó a defender la camiseta del Khamis Mushait de Arabia Saudita el defensor argentino Sergio Vittor. El exdefensa de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Chile relató el crudo momento que atraviesa en dicho país, encerrado sin poder regresar a Argentina.

En conversación con La Nación de Argentina, el defensor sostuvo que: “mi esposa no llegó a viajar desde Buenos Aires. Vivo solo en un complejo cerrado, construido por Estados Unidos para militares norteamericanos. Acá sólo pueden entrar extranjeros, ni siquiera los árabes”, contó.

“El club ya me autorizó a que me vaya, pero queda en mí buscar la forma. Estamos tratando de conseguir un vuelo privado desde Yedá, donde está Gil, hasta Madrid y ahí enganchar algunos de los aviones de repatriación que manda el canciller Felipe Solá.”, relató.

Precisamente sobre lo mismo, es que Vittor relató lo complejo que ha sido encontrar vuelos: “ahora los vuelos privados salen fortunas, no cuestan dos pesos con cincuenta. Los tres coincidimos en que la plata mucho no nos interesa. Ponemos lo que haga falta para irnos (…) si mañana me dicen ‘tenés que pagar 20.000 dólares por un vuelo privado’, le digo ‘tomá’, no importa , aunque deje de ganar. Lo pago con los ojos cerrados”, dijo.

“Mirá, si querés ponelo así: ‘Si me contagio de coronavirus en el camino, me chupa un h…, con tal de volver a mi país‘. Ya ni me importa contagiarme, a ese punto llegué”, cerró el defensor argentino.