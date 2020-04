Artista paraguaya: “Quiero hacerle los zapatos a Arturo Vidal”

Por Alberto Jesús López

La artista paraguaya Lilian Cantero interviene zapatos de fútbol con diseños a mano donde cuenta historias de los jugadores, sus inicios y busca el arte en esta actividad.

Su trabajo cautivó al astro argentino Lionel Messi a quien le envió de regalo un par de zapatos a Barcelona inspirado en toda su trayectoria futbolística y en su familia.

“Habían fotos en Rosario, Newells, muy emotivo para él, se sintió súper conectado y se tomó una foto con los botines y esa fotografía recorrió el mundo. Ayudó a mi carrera”, cuenta la diseñadora en conversación con ADN.



“Después que la foto recorrió las redes sociales el hermano de Messi se contactó conmigo y agradeció a nombre de la familia, estaban todos encantados. Luego tuve la oportunidad de pintar unos zapatos al presidente del fútbol argentino, Chiqui Tapia, y esa vez estaban concentrados previo al Mundial de Rusia y ahí pude conocer a Messi”, agregó la novia de Teo Paredes, futbolista paraguayo que juega en el Bolívar.

Además confesó que su encuentro con ‘La Pulga’ fue “increíble, porque no pensé que me reconociera, yo me iba a presentar pero él ya me conocía, no lo esperaba, me quedé sin palabras. Después me dijo que le habían gustado mucho los botines y nos tomamos una foto”, reveló.

Lili también le ha dibujado zapatos de fútbol a Jordi Alba, Paolo Guerrero, entre otros y aprovechó de confesar a quién de la Selección Chilena le prepararía un diseño.

“Me encantaría hacerle unos botines a Arturo Vidal, sería genial porque además soy fanática del Barcelona. Y también estoy apuntando a las selecciones, porque no hacerle unas historias a La Roja”, manifestó la artista guaraní.