Izkia Siches y coronavirus tras estallido social: “No había peor momento para que llegara una pandemia a Chile”

Una de las figuras que se ha vuelto protagónica en medio de la crisis por el coronavirus ha sido la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Esta jornada, en una entrevista publicada por El Mercurio, la doctora reveló cómo ha sido el proceso de pasar al protagonismo durante la emergencia, lo que costó explicar en su sector la gravedad de lo que se venía y cómo ha llevado adelante la comunicación con el Gobierno.

“No había peor momento para que llegara una pandemia a Chile”, aseguró la lider gremial. “Los datos que mostramos sirvieron para que vieran que no éramos parte del stablishment, que no le estábamos poniendo color a la pandemia, sino que de verdad era una amenaza al país, sobre todo si hay concentraciones sociales”, recordó.

Indicando que “cada día tiene su afán”, detalló que no tiene claridad respecto a una eventual reelección en el Colmed. “Después de superar esta pandemia vamos a tener que reevaluar esta conducción y me imagino que voy a estar harto cansada”, aseguró.

Además, Siches fue tajante en declarar que “si le va mal al Gobierno, al ministerio, nos va mal a todos” y que lo importante es tomar determinaciones tajantes para no verse sobrepasados en un estado peak del virus.”El gobierno es quien gobierna y no podemos hacer acciones paralelas, tenemos que intentar apoyarlo”, añadió antes de explicar cómo ha sido entrar en diálogo con las autoridades.

“Yo me jugué todo para intentar convencer al Presidente de que no había ánimo de desfondar al Gobierno o criticarlo, sino de colaborar”, confesó la infectóloga. “Tuve que decirle al Presidente que yo no venía a sacarme una foto a La Moneda, sino que a pedirle que tomara la colaboración de los médicos del país para reorientar y destrabar algunos puntos”, agregó, destacando que Piñera “comprende perfectamente de lo que estamos hablando, su hija es infectóloga”.