Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Nacional 2020

El Torneo Nacional 2020 arrancó durante el último fin de semana de enero buscando al sucesor de la Universidad Católica como monarca del fútbol chileno, o bien el tricampeonato de los “cruzados”.

Disputadas ocho fechas del campeonato nacional y con dos partidos pendientes, el camino de varios equipos comienza a tirar los primeros lineamientos de lo que será la temporada. En ello, Universidad Católica sigue liderando el campeonato nacional, seguido de cerca por varios equipos.

En ello, y con varios partidos suspendidos por diversos motivos, los “cruzados” siguen firmes en el liderato pero escoltados por Unión La Calera, Curicó Unido y la Universidad de Chile.

En la parte baja de la tabla de posiciones, la Universidad de Concepción es el único equipo que no ha logrado ganar un solo partido y pese a ello, no es el peor equipo, esto luego de que Santiago Wandereres y Coquimbo Unido no logran salir del fondo de la clasificación.

Así marcha la tabla de posiciones