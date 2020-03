Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Nacional 2020

El Torneo Nacional 2020 arrancó durante el último fin de semana de enero buscando al sucesor de la Universidad Católica como monarca del fútbol chileno, o bien el tricampeonato de los “cruzados”.

Disputadas siete fechas del campeonato nacional y con dos partidos pendientes, el camino de varios equipos comienza a tirar los primeros lineamientos de lo que será la temporada. En ello, Universidad Católica sigue liderando el campeonato nacional, pero ahora compartido con dos equipos.

Los “cruzados” están en la cima del torneo acompañados por Unión La Calera y Curicó Unido. La ventaja que tienen en Las Condes, es que tienen un partido pendiente ante Unión Española, por lo que, teóricamente, podrían quedar líderes en solitario. Poco más atrás aparece la Universidad de Chile que poco a poco se olvida del tema del descenso que vivió el 2019.

En la parte baja de la tabla de posiciones, la Universidad de Concepción es el único equipo que no ha logrado ganar un solo partido y pese a ello, no es el peor equipo, esto luego de que Deportes La Serena no logra salir del fondo de la clasificación.

Así marcha la tabla de posiciones