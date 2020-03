La ceremonia de encendido de la llama olímpica se realizará sin público

El Comité Olímpico Helénico determinó que el encendido de la Llama Olímpica, que está programada para el 12 de marzo en la Antigua Olimpia, se llevará a cabo sin la presencia de espectadores.

Esa determinación se tomó debido a las últimas decisiones del Gobierno helénico sobre la protección de la salud pública debido al coronavirus. Esta será la primera vez que se realice sin público, solo podrán asistir 100 invitados acreditados del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador de Tokio 2020.

En el comunicado donde se entregó la decisión, hizo un llamado a los alcaldes de las ciudades a través de las cuales pasará la Llama Olímpica para que sigan las instrucciones del Ministerio de Salud y la Organización Nacional de Salud Pública.

