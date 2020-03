Gualberto Jara y el debut por Copa Libertadores: “El punto y gol de visita son buenos”

Gualberto Jara, entrenador de Colo Colo analizó lo que será el estreno en Copa Libertadores del cuadro albo.

El técnico aseguró que aún no define a los que comenzarán jugando ante Jorge Wilstermann, pero que un empate no es mal resultado. “En este tipo de competencias el punto y el gol de visita son buenos, se pueden dar ambas cosas. No es una altura tan importante como en La Paz y acá tenemos condiciones similares en Calama o El Salvador”.

El técnico interino aprovechó de analizar a su rival. “Es un equipo ayudado por la altura, tratan de dividir el equipo de manera que ellos puedan quitar un poco más, para que el rival corra más. Queremos hacer lo que nos convenga para sacar el resultado”.

Tras casi una semana al mando del equipo, Jara aseguró que confía en sus jugadores para poder conseguir un buen resultado. “Trataremos de mover algún trabajo en el campo, pero es poco lo que podemos hacer. Cuento con un gran plantel, de experiencia, la mayoría pasó por la Libertadores y eso me da tranquilidad para llevar adelante cualquier plan de juego. No tengo definido el equipo, me queda un día más de entrenamiento.“.

El duelo entre Colo Colo y Jorge Wistermann será el día miércoles a contar de las 19:15 horas en Cochabamba, Bolivia.