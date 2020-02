Kobe Bryant y su hija Gianna recibieron un multitudinario homenaje en el Staples Center

“A Celebration of Life” fue el nombre que recibió el homenaje que recibieron Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes murieron el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero en la localidad de Calabasas, California.

El tributo a la figura histórica del básquetbol y a su hija se realizó este lunes en el Staples Center, lugar también conocido por el funeral póstumo a Michael Jackson en 2009.

Al menos 20 mil asistentes acudieron hasta el recinto de Los Ángeles para conmemorar a Kobe y Gianna. La fecha no fue elegida al azar: Vanessa Bryant, viuda del jugador, escogió el 24 de febrero en honor a los dorsales que utilizaban el astro y su hija –también basquetbolista– en sus camisetas.

Beyoncé fue la encargada de la introducción a la ceremonia e interpretó sus temas “XO” y “Halo”, canciones preferidas de quien fuera uno de sus amigos más cercanos.

Durante el funeral se proyectaron diversos videos que recordaron la carrera de Black Mamba. El actor y comediante Jimmy Kimmel dijo en su discurso que “no creo que ninguno de nosotros podría haber imaginado esto (…) He estado tratando de encontrar algo positivo que sacar de esto y fue difícil porque no hay mucho. Pero lo mejor que he podido encontrar es esto: gratitud”.

Más tarde fue el turno de Vanessa Bryant, quien fue recibida con cánticos de apoyo. “Dios sabía que no podían estar en la Tierra el uno sin el otro“, expresó la viuda, junto con agregar que su hija Gianna era “lista, sabía español y era una gran jugadora de baloncesto. Era brillante, iluminaba todos los días de mi vida”.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la intervención de Michael Jordan, quien lloró durante su discurso. “Podría ser el mejor jugador de básquetbol que he visto nunca. Fue un gran jugador, hombre de negocios, contador de historias y padre. Por favor, descansa en paz, mi hermano pequeño”, manifestó.

Hubo otros dos números musicales que causaron emoción entre los asistentes: Christina Aguilera interpretó el “Ave María” de Franz Schubert y Alicia Keys en el piano con la “Moonlight Sonata” de Beethoven.